Sarah Nile, le immagini che hanno preoccupato i fan: "Questa sono io!" 23 Settembre 2022

Fa riflettere quanto mostrato da Sarah Nile su Instagram. L’ex protagonista del Grande Fratello appare in un video con il viso praticamente pelle e ossa, molto provato dalla stanchezza. Una testimonianza che fa capire cosa vuol dire intraprendere una cura ormonale al fine di restare incinta.

“Questa immagini deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee che fino ad oggi, non sapendo che cosa avessi, mi guardavano con occhi sbarrati e indiscreti“, ha spiegato Sarah anche per replicare ai vari odiatori seriali dei social per le critiche ricevute negli ultimi tempi per la sua condizione fisica.

Il post sui social

Sarah si è sottoposta alla procreazione assistita. Ci sono voluti mesi di cure per arrivare al traguardo tanto desiderato. Di seguito proponiamo l’intero racconto pubblicato dall’ex gieffina sui social: