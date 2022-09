0 Facebook Lutto a Calvizzano, Sara non ce l’ha fatta: la 18enne ha perso la vita dopo l’incidente Cronaca 23 Settembre 2022 12:55 Di redazione 1'

Era in gravi condizioni, intubata e ricoverata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Sara Ricciardiello, 18 anni originaria di Calvizzano (località dell’area Nord in provincia di Napoli) ha perso la vita. La giovane non ce l’ha fatta

La 18enne era rimasta coinvolta in un violento incidente avvenuto giorni prima in via S. Nullo a Licola. A causa del sinistro era deceduto sul colpo un ragazzo. Sara era stata soccorsa e trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie.

Poi l’arrivo al nosocomio napoletano e il tragico epilogo. Distrutta e addolorata l’intera comunità. Tanti i messaggi per Sara. La triste notizia è stata riportata da Internapoli.