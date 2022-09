0 Facebook Francesco Totti e Ilary Blasi, lui porta Isabel da Noemi: “Ilary è venuta e ha preso la bambina, i patti non erano questi” Spettacolo 14 Settembre 2022 11:23 Di redazione 2'

Una continua rivelazione l’intervista di Francesco Totti ad Aldo Cazzullo del Il Corriere della Sera. Il Pupone, uscito ormai allo scoperto con Noemi Bocchi, ha attaccato Ilary Blasi pubblicamente. Non solo accuse all’ex moglie di natura personale, ma anche parole sui figli. Cruciale sarebbe infatti il ruolo della più piccola, Isabel.

Secondo quanto riportano i rumors la bambina avrebbe incontrato i figli della Bocchi e passato del tempo con loro. Questo non sarebbe piaciuto alla mamma che non avrebbe accettato l’intromissione. Su questo le parole dell’ex capitano della Roma:

“L’accordo era: luglio con la madre, agosto con me. Poi Ilary si è preoccupata che Isabel sentisse la sua mancanza, ma io la tranquillizzavo: Isabel stava benissimo, e poi facevamo le videochiamate tutti i giorni. Invece lei è arrivata a Sabaudia e se l’è portata in barca in Croazia”.

Sulla vicenda si è anche espresso Alfonso Signorini. “Quello di Totti è stato uno sfogo liberatorio, seppur doloroso. Quasi non ce la facesse più a passare pubblicamente per il traditore seriale e bugiardo. Dal canto suo Ilary fa benissimo a non replicare, quindi a non rilasciare interviste, perché finché starà zitta, per l’opinione pubblica a vincere sarà sempre e solo lei”.