Atti osceni in Floridiana, si abbassa i pantaloni davanti all'area giochi: "Assurdo, ci sono i bambini" Cronaca 14 Settembre 2022

Atti osceni in Floridiana al Vomero. Lo scorso lunedì mattina il custode del parco ha segnalato la presenza di un uomo che stava commettendo il reato proprio davanti all’area giochi dei bambini. Gli agenti, durante il servizio di controllo, su disposizione della Centrale operativa, sono intervenuti in via Cimarosa, dove si trova l’area.

Giunti sul luogo i poliziotti hanno trovato l’uomo, un 63enne napoletano con precedenti di polizia, in stato di agitazione. Si trovava nei pressi delle giostrine a urinare mentre c’erano diversi minori.

Gli agenti della polizia lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.