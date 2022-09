0 Facebook Napoli, chiude a tempo indeterminato Castel dell’Ovo: cadono pietre dalla facciata Cronaca 14 Settembre 2022 09:13 Di redazione 1'

Castel dell’Ovo costretto a chiudere di nuovo, stavolta a tempo indeterminato per salvaguardare l’incolumità dei turisti. Il distaccamento di alcune pietre dalla facciata ha reso inevitabile la decisione da parte del Comune di Napoli.

Chiude a tempo indeterminato Castel dell’Ovo: cadono pietre dalla facciata

Brutta notizia per tutti coloro che avrebbero voluto visitare una delle principali attrazioni di Napoli. Sospese tutte le attività culturali: mostre, spettacoli, convegni e visite guidate. L’accesso sarà garantito solo per motivi di sevizio.

L’ultima chiusura dal 14 aprile al 6 maggio

L’ultima chiusura di Castel Dell’Ovo è stata qualche mesa fa: i cancelli rimasero chiusi dal 14 aprile al 6 maggio. Purtroppo i lavori di messa in sicurezza non sono bastati: urge una nuova ristrutturazione per far tornare a risplendere uno dei maggiori e più bei luoghi d’interesse della nostra Napoli.