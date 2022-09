0 Facebook Separazione Totti-Ilary, la verità del ‘Pupone’ che attacca: “Così ho scoperto tutto” Spettacolo 11 Settembre 2022 12:31 Di redazione 2'

Nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Francesco Totti ha detto la sua verità in merito alla separazione dalla moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma ha spiegato il motivo della rottura e attaccato, con estrema diplomazia, la madre dei suoi figli rispetto ad alcuni episodi. Ecco alcuni estratti.

“Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso. Ma io soffrivo da tempo. Tutto è esploso dopo il mio ritiro dal calcio e con la morte di mio padre a causa del covid“.

“Quando si rompe, si rompe in due: 50 e 50. Avrei dovuto stare di più con lei, da solo. Invece nel week end organizzavo con gli amici. C’era anche Ilary; ma avrei dovuto portarla a cena, dedicarle più attenzioni. Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo“.

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro“.