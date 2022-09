0 Facebook Rita De Crescenzo, urla e applausi alla festa super-lussuosa per inaugurare lo Svergognata Shop Spettacolo 8 Settembre 2022 21:30 Di redazione 2'

E’ grande festa a Napoli, al corso Garibaldi, per l’inaugurazione dello Svergognata Shop, il negozio di Rita De Crescenzo. Qui si venderanno profumi, diari, portapenne, borse, t-shirt, cover, fasce per capelli, teli da mare e anche zaini con il marchio da lei ideato: “Svergognata”.

Rita De Crescenzo inaugura lo Svergognata Shop: è festa

Era stata proprio la De Crescenzo ad annunciarlo su Tik Tok con un video in cui comunicava l’idea e l’apertura di un negozio di abbigliamento e accessori a Napoli. La regina di Tik Tok è stata accolta da tantissimi follower che l’hanno acclamata come una vera regina. Sul social cinese girando diversi video dell’inaugurazione del negozio: coriandoli, guardie del corpo, canzoni della De Crescenzo.

La De Crescenzo si è presentata vestita in bianco, da sposa o regina, con tanto di mantello e di corona. Ad aprire il suo arrivo due nani, coriandoli, musica e tantissime persone. Ovviamente non sono mancate, e non mancheranno le polemiche. Di recente Rita si è resa anche protagonista di una visita al campo Rom.