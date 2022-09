0 Facebook La Regina Elisabetta è morta: l’annuncio ufficiale Cronaca 8 Settembre 2022 19:36 Di Fabiana Coppola 2'

Dopo 70 anni di trono, aver festeggiato il Giubileo di Platino, la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni. Dal pomeriggio la notizia dello stato di salute preoccupante, come riferisce il Palazzo reale. Lo conferma tramite un tweet, scritto alle 19.33 dell’8 settembre 2022, la Famiglia reale. Al capezzale della sovrana si è raccolta nelle ultime ore la famiglia: tutti i figli (Carlo, principe del Galles; Anna, principessa reale; Andrea, duca di York; Edoardo, conte di Wessex) e i nipoti (William ed Harry).

L’annuncio ufficiale di Buckingham Palace avviene dal luogo in cui si trovava Sua Maestà con al capezzale il figlio, il principe Carlo, e i nipoti, i principi William e Harry, senza le rispettive mogli Kate e Meghan per dare precedenza alla famiglia di sangue. Due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral si presentava particolarmente fragile per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica“, si legge nella nota di palazzo. La corte precisa che Sua Maesta’ resta “a riposo a Balmoral” e che i suoi familiari piu’ stretti, a partire evidentemente dall’erede al trono Carlo, sono stati informati.

Cosa succede se muore la Regina, scatta il protocollo segreto: l’operazione “London Bridge”

Con l’operazione London Bridge, il protocollo ‘segreto’ i cui documenti sono rivelati solo in caso di morte dei regali. Ed ecco che vengono organizzate tutte le procedure necessarie e che anticipano i solenni funerali: bandiere a mezz’asta e social oscurati per il lutto.