Rita De Crescenzo nel campo Rom, l'attacco sui social: "Li amo, c'è una grande storia" Cronaca 7 Settembre 2022

Rita De Crescenzo in visita al campo rom. La nota tiktoker napoletana conosciuta come la ‘pazzerella’ del Pallonetto di Santa Lucia, è stata al centro di nuove polemiche. Il video pubblicato su Tiktok e che l’ha mostrata in compagnia degli ‘zingarelli’ ha scatenato i commenti degli utenti.

Diversi gli attacchi per la De Crescenzo che nel filmato ha detto: “Io amo queste persone, con loro ho una grande storia che ho raccontato in passato“.