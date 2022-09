0 Facebook Francesco Totti torna in tv e confessa: “Dove sei stato?”, “Vi dico la verità io quest’estate ero a Sabaudia come sempre” Spettacolo 8 Settembre 2022 08:25 Di redazione 2'

Non cala l’attenzione mediatica sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Soprattutto inquinamento uesti ultimi giorni i due ex coniugi sono entrambi a Roma per gli ultimi accordi da prendere in merito alla separazione. A quanto pare le cose sarebbero fatte, ma settimanale e giornali non fanno altro che riprendere ogni minimo movimento.

Un’estate da separati, la prima, quella di Totti e Ilary. Se la conduttrice ha trascorso le vacanze con i figli e gli amici, tra Africa, Dolomiti, Sabaudia e Croazia, Francesco è rimasto per tutta l’estate a Sabaudia, dove la famiglia ha una mega villa sul mare. Ma non era solo, a pochi passi da lui, a San Felice al Circeo c’era Noemi Bocchi, colei che sarebbe la sua attuale compagna. Francesco è stato fotografato più volte dai paparazzi di Chi con la Bocchi, prima nel residenze della flore designer e poi in un ristorante a Terracina. Secondo quanto risposta Dagospia i due usciranno llo scoperto solo dopo la firma dell’accordo di divorzio.

Francesco Totti e Simona Ventura: cosa è successo quest’estate

Ieri però, in diretta tv, Simona Ventura conduttrice della serata. La partita del cuore, in cui ha partecipato anche l’ex capitano della Roma, ha fatto qualche domanda. “Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto”, ha chiesto la conduttrice Rai con un sorriso. Totti ha replicato: “Sono stato a casa mia, come sempre a Sabaudia”.