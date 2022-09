0 Facebook Violenza dopo Napoli-Liverpool, gli ‘hooligans’ si scagliano contro i cittadini napoletani Cronaca 8 Settembre 2022 11:52 Di redazione 1'

Scene di violenza indegna e gratuita si sono verificate nel post-partita tra Napoli e Liverpool, match di Champions League stravinto dagli azzurri per 4-1. Alcuni tifosi dei ‘Reds‘ si sono resi protagonisti di diversi scontri con i cittadini napoletani.

Alcuni tifosi del Liverpool, alla fine della partita, hanno aggredito alcuni napoletani in quel di via Marina. Gli ‘hooligans‘ britannici hanno tentato di ‘placcare’ gli scooter in transito facendone cadere uno. A riportare la notizia, con tanto di immagini è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha condannato con forza il brutto episodio post-partita: “Queste immagini sono totalmente inaccettabili. Un momento di sport non può tramutarsi in una simile violenza che mette in pericolo chi addirittura con il tifo o con la partita non ha nulla a che fare“.

IL VIDEO DEGLI SCONTRI