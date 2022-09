0 Facebook Ilary Blasi e Francesco Totti: accordo per la separazione, la richiesta della moglie: “O così o niente” Spettacolo 7 Settembre 2022 17:39 Di redazione 2'

L’accordo tra Francesco Totti e Ilary Blasi è alle porte, ma ci sono delle condizioni che si devono rispettare. Innanzitutto le due parti ci sono rivolte ad avvocati per la gestione di case, patrimonio e affidamento e tutela dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Ai tre andrebbe la maxi villa all’Eur con 25 camere da letto, aree relax, palestra, campi da padel e piscina. I ragazzi vivranno in quella casa con i genitori, che si alterneranno.

Francesco Totti ha assunto Anna Maria Bernardine de Pace, esperta matrimonialista. Battaglierà Ilari solo se quest’ultima si recherà in televisione per parlare della loro separazione. I programmi tv infatti stanno facendo il tutto per tutto per avere la prima intervista di uno dei due. Su tutti c’è Verissimo che non solo è un programma di Mediaset, azienda che dà lavoro alla Blasi, ma è anche condotto dalla migliore amica di Ilary ovvero Silvia Toffanin.

Secondo questo accordo, solo dopo aver firmato la separazione, Francesco Totti e Noemi Bocchi usciranno come coppia alla luce del giorno. Secondo Dagospia, quando Ilary lascerà la villa la marito allora vivrà in un appartamento che potrebbe essere sempre nella zona Eur, e anche questa seconda casa sarebbe intestata ai tre figli. Ilary infine potrebbe prendere casa a Milano dove lavora. Fonti riportate dal settimanale di gossip vogliono la conduttrice alla ricerca di un appartamento moderno. Restano da capire le sorti della villa a Sabaudia, e le spartizione delle quote delle società.