0 Facebook Annamaria Franzoni torna a vivere nella casa di Cogne: “Ci va per trascorrere le vacanze, ora vive con il marito e ha un agriturismo” Cronaca 8 Settembre 2022 08:16 Di redazione 2'

Annamaria Franzoni, dichiarata colpevole per aver ucciso il figlio Samuele, ma da sempre dichiaratasi innocente, è tornata nella casa di Cogne. La casa in cui avvenne il noto delitto. A pubblicare le foto è il settimanale Giallo che mostra la donna mentre entra nella casa. Dopo aver scontato la pena di 16 anni la Franzoni torna a Cogne.

Il delitto di Cogne e la pena scontata da Annamaria Franzoni

Proprio in quella casa avvenne l’omicidio del piccolo Samuele: colpito a 3 anni con un oggetto contundente pesante e aguzzo mentre dormiva nel letto dei genitori, arma del delitto mai trovata. Fu proprio Annamaria a chiamare il 118. In casa il piccolo fu trovato con il corpo e il pigiamino completamente intrisi di sangue. Il soccorso in elicottero al Margherita di Savoia, ad Aosta, non fu in gradi di salvare il piccolo che morì poco dopo. L’autopsia evidenziò 17 ferite sulla testa di Samuele. Nel 2004 la Franzoni è stata condannata in primo grado con rito abbreviato a 30 anni di reclusione; nel 2007 la Corte d’Assise d’appello di Torino conferma la colpevolezza ma la pena viene ridotta a 16 anni. Il 21 maggio 2008 la Corte suprema di Cassazione conferma la sentenza d’appello e Annamaria Franzoni viene portata in carcere.

Passano sei anni in cui Annamaria è in carcere. La donna viene scarcerata grazie a una perizia psichiatrica che esclude il rischio di recidività e così passa altri 5 anni agli arresti domiciliai scontando una pena di 11 anni totali. Oggi Annamaria, 50 anni, è libera da 4 anni e gestisce un agriturismo a Monteacuto Vallese, sull’Appennino. Vive con il marito Stefano Lorenzi. Un anno dopo l’omicidio ha avuto un altro figlio.

torna quindi in quella villetta dove trascorre le vacanze a Ferragosto. La casa sembra sistemata, ci sono dei fiori eppure la stessa l’anno corso aveva denunciato atti vandalici contro l’abitazione, un turismo macabro contro la villetta di Cogne. Non è di certo la prima volta che ci torna e sempre l’attenzione mediatica è alta. Il caso Cogne divise l’Italia intera e ancora oggi fa discutere.