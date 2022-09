0 Facebook Viene picchiata dal compagno, perde i sensi e si risveglia nella vasca da bagno: assurda violenza nel Napoletano Cronaca 8 Settembre 2022 13:17 Di redazione 1'

Assurdo nel Napoletano, una lite nata per motivi più che banali degenera in violenza. Un uomo di 43 anni picchia prima i figli, poi la compagna. Il colpo più forte è nei confronti della donna che sviene. L’aggressore, prima la porta in bagno, poi la distende in vasca e le getta in faccia dell‘acqua.

Lite degenera in violenza: colpisce la compagna alla testa e lei sviene

Incredibile episodio di violenza domestica nel Napoletano, decisivo l’intervento dei carabinieri della stazione di Portici a seguito della segnalazione d’aiuto da parte di uno dei figli, ormai stanco delle continue vessazioni e violenze. Il 43enne è stato denunciato per maltrattamenti e allontanato dall’abitazione. Inoltre dovrà rispettare il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone aggredite.

L’intervento dei sanitari

Sul posto della violenza sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare le cure sanitarie del caso nei confronti della donna e dei bambini aggrediti.