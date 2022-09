0 Facebook Alessandro, precipitato dalla finestra a 13 anni, il passato oscuro e i bulli: “Già era stato violento, aveva picchiato un adolescente” Cronaca 8 Settembre 2022 08:01 Di Fabiana Coppola 1'

Continuano le indagini sul branco che avrebbe concotto Alessandro Cascione, 13 anni, a togliersi la vita lanciandosi dalla finestra di casa sua a Gragnano. Quello che è emerso è un passato buio, che riguarda legami di parentele di quel branco.

Al momento sono sei le persone indagate per istigazione al suicidio. A quanto pare, come riporta Leggo, non è la prima volta che questo branco prende di mira un ragazzino. Uno di loro infatti è stato già denunciato insieme al fratello, per aver pestato un adolescente. Un pestaggio di branco, come con ogni probabilità avevano pensato di fare con Alessandro.

La procura dei minorenni di Napoli e quella ordinaria di Torre Annunziata, che ancora non possono scartare del tutto l’ipotesi originaria dell’incidente, indagano senza sosta. Si parla di messaggi minatori di questo gruppo, che sarebbe stato capeggiato dall’ex fidanzatina della vittima.