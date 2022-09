0 Facebook Casal di Principe, botte da orbi e ‘strascino’ tra mamme e figlie: intervengono i carabinieri Cronaca 7 Settembre 2022 19:09 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto ieri sera, martedì 6 settembre, in quel di Casal di Principe, nel Casertano. Si sono praticamente scontrare in un incontro di wrestling ragazzine e madri dopo un incidente stradale.

Assurdo nel Casertano, botte da orbi e ‘strascino’ tra mamme e figlie

A riportare la notizia è CasertaNews, la violenta diatriba ha coinvolto in un primo momento delle minorenni, con tanto di ‘strascino‘ ad una loro coetanea in quel di Piazza Villa, centro nevralgico di Casal di Principe.

L’arrivo delle mamme e l’intervento dei carabinieri

Poi, in un secondo momento, sono arrivate anche le madri, di cui una armata di bastone che ha procurato danni alle auto: per non finire, nella violenta lite, si sarebbero poi inseriti anche alcuni giovanissimi, il tutto sotto gli occhi esterrefatti di passanti e automobilisti. La lite si è spenta solo dopo l’intervento dei carabinieri di Casapesenna e di Casal di Principe.