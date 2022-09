0 Facebook Applausi e lacrime per l’ultimo saluto ad Alessandro, a 13 anni si è tolto la vita: “Non lo sapevamo, era finito nel mirino” Cronaca 7 Settembre 2022 12:26 Di redazione 2'

Sono in corso i funerali di Alessandro, il 13enne di Gragnano che si è tolto la vita. Secondo gli inquirenti alla base dell’estremo gesto ci sarebbe stato un atto di cyber bullismo. Tra gli indagati, giovanissimi, anche la fidanzatina della vittima.

Applausi e lacrime per il ragazzo scomparso. Gli amici hanno indossato una maglietta con sopra immortalata la sua faccia. La notizia è stata riportata da Internapoli: “Siamo stati con Alessandro a Cesenatico a metà luglio ad un campo di basket per migliorare le prestazioni. Siamo stati in stanza assieme, era taciturno e solitario. Ma non sappiamo se la sua morte sia legata ad atti di bullismo“.

“Da un mio amico di scuola ho saputo che Alessandro era finito nel mirino di qualcuno che avrebbe voluto picchiarlo. Ma vai a sapere se è così. Siamo venuti a dirgli addio perché abbiamo comunque passato una settimana piacevole con lui a Cesenatico“, “Non ce l’aspettavamo, era un ragazzo allegro e non aveva mai dato segni di sofferenza. L’avevamo visto nei giorni scorsi ed era tranquillo. A scuola parlavamo di bullismo ma lui non ha mai dato segni di vulnerabilità“.