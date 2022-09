0 Facebook LDA ha un nuovo amore? Il figlio di Gigi beccato in teneri atteggiamenti con una ragazza Spettacolo 7 Settembre 2022 12:28 Di redazione 1'

Una nuova fiamma per LDA: l’ex allievo di Amici – Luca D’Alessio – è stato paparazzato assieme ad una ragazza di nome Giulia in più circostanze. Non mancano teneri abbracci, lunghe passeggiate mano nella mano, ma il figlio di Gigi mantiene una posizione neutrale a riguardo.

Nuova fiamma per LDA. l’ex allievo di Amici beccato con una ragazza di nome Giulia

A riportare il gossip su Instagram è l’influencer Deiamira Marzano che ha postato alcune segnalazioni di alcuni utenti riguardanti LDA e la sua nuova fiamma Giulia. La loro frequentazione pare sia iniziata da qualche mese. I due sono stati avvistati a Sperlonga, nota località balneare sul litorale Laziale, lo scorso agosto.

Ad oggi, Luca, preferisce tenere questa nuova frequentazione lontana dagli occhi indiscreti dei paparazzi, infatti non ha pubblicato nessuna foto sui social che possa ufficializzare la storia d’amore.