Francesco Totti e Ilary Blasy, l’indiscrezione che stupisce tutti: “Vivono di nuovo assieme”

6 Settembre 2022

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati i protagonisti dell’estate italiana del gossip. Il momento del divorzio ufficiale è sempre più vicino, ma ecco l’indiscrezione clamorosa: i due sarebbero sotto lo stesso tetto in attesa di separarsi.

Francesco Totti e Ilary Blasy, la clamorosa indiscrezione: “Vivono sotto lo stesso tetto”

Dopo mesi di lontananza, ognuno per conto proprio in vacanza, Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero vivendo insieme in attesa delle carte del divorzio. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. I due si sarebbero ritrovati a Roma, nella villa di famiglia nel quartiere Eur a dividersi gli spazi.

La loro crisi dura da un anno

La crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare duri da tempo, addirittura forse un anno. Durante i tanti impegni televisivi di lei, sembra che l’ex Pupone abbia conosciuto Noemi Bocchi facendo poi degenerare la situazione. Da alcuni rumors pare che a Francesco non sia andato proprio giù gli scatti che ritraevano Ilary che accompagna la figlia Isabel al primo giorno di scuola: era presente solo la mamma a causa degli impegni di lavoro del papà.