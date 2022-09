0 Facebook Napoli, uomo ucciso per un “battesimo di fuoco”: “Volevano provare la pistola” Cronaca 5 Settembre 2022 08:44 Di redazione 1'

Un uomo è stato ucciso a Napoli, si chiamava Davide Fogler. Era in via Ilioneo a Bagnoli nel pomeriggio del 31 luglio. Un clochard. Inizialmente si camuffa il delitto per incidente. Dopo un esame approfondito però si scopre l’omicidio.

Secondo l’indagine condotta dai pm Valentino Battiloro e Cristina Curatoli, al lavoro gli uomini della squadra mobile del primo dirigente Alfredo Fabbrocini, l’uomo è stato ucciso al termine di una specie di test della pistola. Come riporta il Mattino insomma si sarebbe trattato di un battesimo di fuoco. Al vaglio degli inquirenti però sarebbe anche la pista dell’odio contro i clochard. Una prova di questo sarebbero le diverse rappresaglie contro i senza dimora proprio nella zona.

Insomma sicuramente si tratta di un delitto omertoso. Avvenuto in pieno pomeriggio non può essere passato inosservato. Qualcuno ha visto, ma ha paura a parlare. Nella vita dell’uomo intanto non ci sono moventi, nulla che avrebbe condotto a pensare a regolamento di conti.