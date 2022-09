0 Facebook “Vesuvio erutta”, il vergognoso coro finisce su Spotify: ha registrato quasi 10mila ascolti Cronaca 5 Settembre 2022 11:31 Di Carmine Ubertone 1'

Per la serie ‘La vergogna non ha mai una fine’, i tanti tifosi napoletani hanno dovuto far fronte ad una spiacevole e amara scoperta. Su Spotify, è spuntato il ‘brano’ musicale ‘Vesuvio erutta‘, uno dei cori beceri cantati in giro negli stadi italiani contro il popolo napoletano.

“Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”, il coro becero finisce su Spotify

Il coro vergognoso è rimodulato sulla canzone ‘Freed from desire‘ ed è presente su Spotify, la più nota piattaforma musicale utilizzata da milioni di persone in Italia e in giro per il mondo. Chi ha messo il brano sulla piattaforma streaming è ‘Ultras United‘. ‘Vanta’ quasi diecimila ascolti. L’autore del vergognoso e becero coro ha caricato sulla piattaforma anche il coro ‘Pioli is on fire‘, canto dedicato al tecnico del Milan.