Funerali Elvira, travolta e uccisa a via Caracciolo "Era una lavoratrice. Non era su quella motocicletta, Dio dove era?" Cronaca 4 Settembre 2022 09:26

Si sono tenuti ieri nella chiesa si Piedigrotta i funerali di Elvira Zriba, la ragazza di 34 anni, travolta e uccisa in via Caracciolo tra il 28 e il 29 agosto. Dolore e rabbia per la giovane deceduta dopo esser stata travolta d aut centauro senza patente, che correva facendo il cavallo in strada.

Lei, morta come il fratello Mustafha, vittima di un pirata della strada a pianura lo scorso dicembre, lascia sola la mamma che ora, senza i due figli, può vivere solo per ottenere giustizia. Ieri il parrocco della chiesa si è chiesto dove fosse Dio in quei momenti e confessa: “Non su quella motocicletta”.

“Una ragazza lavoratrice”, ha tuonato durante l’omelia padre Piero, lo stesso che solo otto mesi fa aveva celebrato anche i funerali del fratello vittima. Dopo i funerali il corteo ha raggiunto nuovamente la zona degli chalet, dove è avvenuta la tragedia e dove si è tenuta la manifestazione lo scorso venerdì. Al corteo ha partecipato anche il consigliere Francesco Emili Borrelli. Si chiede giustizia e maggior presenza delle forze dell’ordine in quella zona.