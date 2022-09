0 Facebook Elvira, travolta e uccisa sul lungomare, il video del terribile momento: “La moto arriva impennando” Cronaca 1 Settembre 2022 11:49 Di redazione 2'

Sono immagini terribili quelle di Elvira Zibra, la ragazza di 34 anni, investita e uccisa sul lungomare di Napoli. Nelle telecamere di sorveglianza si vede chiaramente la scena in cui il motociclista impenna a tutta velocità in via Caracciolo e uccide la giovane prendendola in pieno, mentre lei si trova vicino al semaforo e le strisce pedonali.

Al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è stato inviato il filmato choc contenente le immagini terribili. Accompagnato ad esso le parole di chi l’ha inviato: “Consigliere faccia vedere cosa fanno questi criminali del volante ogni sera su via Caracciolo per far avere giustizia ad Elvira e a tutte le vittime della strada e affinché si intervenga quanto prima per non farlo succedere mai più”.

Intanto venerdì, 2 settembre alle ore 11, in via Caracciolo, all’altezza del Bar Napoli ci sarà un’iniziativa per ricordare la ragazza. Alla manifestazione aderiranno tanti cittadini, Europa Verde, la Radiazza ed è prevista la partecipazione dei familiari della ragazza. “Chiediamo una condanna esemplare per il pirata della strada che ha ucciso Elvira, soprattutto una giustizia rapida, e un intervento a breve per mettere in sicurezza questa zona della città da tempo teatro di sanguinosi incidenti – dice Francesco Emilio Borrelli – Urgono nuove e più efficaci misure per fermare i pirati della strada e limitare gli incidenti dovuta all’alta velocità”.