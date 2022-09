0 Facebook Elvira, travolta e uccisa, il papà della passeggera in moto: “Mia figlia doveva andare in bagno, per lui ci vuole una pena esemplare” Cronaca 2 Settembre 2022 15:06 Di redazione 1'

Sta girando sui social il video del papà della ragazza che si trovava sulla moto che ha ucciso Elvira Zriba. L’uomo, che ha deciso di parlare, ha chiesto una pena dura per il ragazzo che guidava il motoveicolo.

Elvira, travolta e uccisa, il papà della passeggera in moto

Le sue parole sono importanti, perchè rappresentano l’altra parte della storia. “Mia figlia era dietro, sulla moto di quel pazzo che ha travolto Elvira. Non si può morire così. Per lui ci vuole una pena esemplare“. E su quella notte racconta: “Mia figlia doveva andare in bagno – ha aggiunto – e ha chiesto al ragazzo di accompagnarla al bar più vicino, che stava chiudendo. Non pregavo solo per mia figlia ma anche per Elvira. Mia figlia come Elvira è stata vittima di quel pazzo. Ci dispiace per la sua famiglia, cose come queste non dovrebbero mai accadere”.

Una storia terribile quella di Elvira, morta travolta da quella moto, vittima della strada, come il fratello Mustafha, 36 anni, ucciso da un pirata della strada lo scorso dicembre.