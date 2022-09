0 Facebook La mamma di Elvira e Mustafha, travolti e uccisi a Napoli: “Devono pagare, nessuno me li ridarà più” Cronaca 2 Settembre 2022 13:23 Di Fabiana Coppola 2'

Un dolore inimmaginabile quello di Alba Pazzi, la mamma di Elvira e Mustafha Zriba. La ragazza è morta travolta sulle strisce pedonali di via Caracciolo, uccisa da un ragazzo in moto che stava facendo il “cavallo”. Il fratello è stato invece investito otto mesi fa mentre si trovava sulla bici elettrica, a Pianura.

La mamma di Elvira e Mustafha: “Giustizia per i figli”

Alla manifestazione organizzata questa mattina alle 11, in via Caracciolo, alla presenza del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, la donna ha dichiarato di volere giustizia per i figli uccisi. Tante le persone presenti come il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, tutte le persone del quartiere, il fidanzato della giovane scomparsa tragicamente e altri familiari. La mamma delle due vittime ha chiesto giustizia.

In questo momento chi ha ucciso il figlio è a piede libero, in attesa che inizi la causa. Un ragazzo di 30 anni travolto sulla bici elettrica a Pianura. Elvira invece, 34 anni, è stata travolta in via Caracciolo. La donna chiede dunque che chi ha sbagliato paghi perché nessuno le ridarò mai più i suoi figli, ma almeno la giustizia potrà fare il suo corso. Quella notte non la dimenticherà più. Quando la figlia non è rientrata in casa, le hanno detto che era in ospedale. Il fidanzato della ragazza, Carlo, l’ha abbracciata facendole capire che la cosa era grave. Elvira era solare e generosa, come dice chi l’ha conosciuta, e Alba lo conferma: “Ho cresciuto i miei figli da sola, il padre ci ha abbandonati e loro facevano di tutto per aiutarmi”. La donna ora si ritrova sola, senza i figli, e a breve senza una casa perché ad aiutarla era proprio Elvira, che lavorava tutti i giorni per andare avanti.