La tragedia della morte di Elvira, la 34enne travolta e uccisa da uno scooter in impennata è ancora freschissima, eppure il Lungomare Caracciolo, a Napoli, torna ad essere teatro di un altro grave incidente.

Ennesimo incidente sul Lungomare di Napoli: scontro auto-scooter, due ragazzi feriti

A riportare la notizia sui social è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che evidenzia il racconto di alcuni presenti: una macchina, che giungeva a tutta velocità da via Orazio ha colpito in pieno uno scooter con in sella due ragazzi. I giovani hanno riportato gravi ferite: uno la rottura di gambe e bacino, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il commento di Francesco Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato l’episodio a pochi giorni di distanza dalla morte di Elvira: “Passeggiare nei pressi del Lungomare è diventato uno sport estremo o semplicemente pericolosissimo. Vigono le regole del ‘passo prima io’, della velocità sfrenata, dell’incoscienza più totale”.

