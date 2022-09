0 Facebook San Teodoro, tragedia in mare. Accusa malore mentre è in acqua: morto 78enne Cronaca 3 Settembre 2022 18:57 Di redazione 1'

Vera e propria tragedia nella tarda mattinata di ieri, sabato 3 settembre, nella spiaggia di Lu Impostu, in quel di San Teodoro, costa Nord orientale della Sardegna. E’ morto un turista di 78 anni poco dopo essersi tuffato in acqua per un bagno.

Alcuni presenti hanno visto l’uomo in difficoltà: non si esclude l’ipotesi del malore. Una volta riportato a riva, immediata è stata la chiamata al 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare l’uomo in ogni modo possibile, ma purtroppo il 78enne è morto tra le braccia dei soccorritori. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola.