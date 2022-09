0 Facebook Napoli, dolore e sgomento ai funerali della piccola Lavinia. I compagni di classe: “Resterai sempre nei nostri cuori” Cronaca 3 Settembre 2022 17:48 Di redazione 1'

Lacrime e immenso sgomento a Napoli per la morte della piccola Lavinia Trematerra, bambina di soli 7 anni schiacciata da una statua mentre era in vacanza in quel di Monaco di Baviera in Germania.

Svolti i funerali di Lavinia, la bimba di 7 anni schiacciata da una statua in Germania

Si sono svolte le esequie a Napoli della piccola ‘Lalla‘, gremita in ogni ordine di posto la chiesa di San Vincenzo ‘dei Pallottini”, palloncini bianchi e uno striscione fatto dai compagni di classe: “Resterai sempre nei nostri cuori”.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha mandato una corona come simbolo di vicinanza alla famiglia della piccola Lavinia in un momento che definire tremendo è un eufemismo.

La ricostruzione della tragedia

Lavinia stava giocando con un’altra bimba quando è stata travolta da una statua che si trovava all’interno del giardino dell’hotel dove risiedeva la famiglia. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi: non c’è stato nulla da fare. Aperta un’inchiesta per capire di chi sono le responsabilità.