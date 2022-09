0 Facebook Tragedia nel Napoletano: bambino cade dalla finestra e muore, voleva aggiustare l’antenna della televisione Cronaca 1 Settembre 2022 13:37 Di redazione 1'

E’ avvenuta una tragedia immensa a Gragnano, in provincia di Napoli, dove dopo le 11.20. I Carabinieri allertati alla stazione locale del 112 sono arrivati in via Lemma 7. Il bambino era caduto dalla finestra dell’appartamento del quarto piano in cui vive.

Tragedia a Gragnano: bambino cade dalla finestra e muore

I militari sono arrivati quando il ragazzino, di 13 anni, era già a terra. Sul posto anche il personale del 118 che ha constatato il decesso. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo si sarebbe affacciato troppo per aggiustare il cavo dell’antenna Tv.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.