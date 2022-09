0 Facebook Mistero nel Napoletano, continuano le ricerche di Hanna Hryhorenko: la donna scomparsa nel nulla Cronaca 2 Settembre 2022 11:56 Di redazione 1'

Continuano le ricerche di Hanna Hryhorenko, 69enne scomparsa nel Napoletano. Ormai sono due giorni che della donna non si hanno più notizie.

Hanna, di origine ucraina, è fuggita dalla guerra nel suo Paese ed è arrivata da poco tempo in quel di Giugliano, in Campania. Due giorni fa, la 69enne, ha chiamato una sua connazionale dicendole di essersi persa e di non riuscire ad orientarsi.

L’ultima posizione agganciata dal suo cellulare

L’amica ha subito segnalato il tutto al 112 e sono scattate quindi le ricerche dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano: l’ultima posizione agganciata dal cellulare della donna è in via Appia, al confine tra Giugliano e Sant’Antimo.