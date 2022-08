0 Facebook “Mio figlio di 9 anni costretto a togliere la maglia del Napoli”, la denuncia del genitore dopo la gara con la Fiorentina Cronaca 31 Agosto 2022 10:01 Di redazione 2'

Fiorentina-Napoli, in campo, è stata battaglia vera, tutt’altro discorso sugli spalti dove a farla da padrone è stata la maleducazione e l’inciviltà dei tifosi viola.

Oltre al brutale scontro tra il mister azzurro Luciano Spalletti e un tifoso che ha provato a schiaffeggiarlo, ha destato scalpore l’immagine di un bambino che, durante la sfida, indossava una maglia del Napoli al contrario.

Bimbo di 9 anni costretto a indossare la maglia del Napoli al contrario: il racconto del papà

Il portale SerieANews.com, per capirne di più, ha conversato con la papà del bambino il cui nome è Antonio, un piccolo tifoso di 9 anni francese: “Antonio è arrivato allo stadio indossando il completino del Napoli – ha spiegato il genitore – poi gli steward ai cancelli ci hanno bloccato: non volevano che entrasse in tribuna coi colori azzurri“.

Il papà prosegue: “Abbiamo assistito al riscaldamento appoggiati sulle ringhiere che affacciano al campo, ma diverse persone ci hanno inveito contro. La cosa mi ha innervosito ed i toni si stavano alzando in maniera preoccupante. Per evitare problemi abbiamo deciso di spostarci e gli steward hanno obbligato Antonio a togliere la maglietta. Non ne avevamo altre così l’ha dovuta indossare al contrario, poi ci hanno lasciato in pace“.

Il lieto fine dopo la brutta disavventura

Una brutta disavventura che ha avuto anche il lieto fine: come riporta SerieANews, il Napoli si è immediatamente attivato per invitare il piccolo tifoso Antonio a raccogliere l’abbraccio della società e della squadra al Konami Training Center e allo stadio Maradona.