Nola Beer Fest: gratis per litri di birra, street food napoletano e tanti ospiti Eventi 31 Agosto 2022 11:34 Di redazione 2'

Fiumi di birra in arrivo al Nola Beer Fest, l’evento che si terrà nel centro di Nola dal 31 agosto al 4 settembre. Si tratta di 5 giorni imperdibili ricchi di eventi e ospiti d’eccezione, con ingresso gratuito. Nola, terra del filosofo Giordano Bruno, è sede dell’annuale Festa dei Gigli. Ha anche ricevuto in riconoscimento Unesco come bene immateriale patrimoniale dell’umanità.

L’evento si terrà in una location molto ampia nel cuore di Nola ovvero in Piazza D’Armi, nella zona Mercato, a due passi dalla Circumvesuviana per cui facilmente raggiungibile da chiunque. La manifestazione, che metterà al centro la birra, sarà ricca di ospiti speciali e partner d’eccezione. Oltre ai birrifici dunque ci saranno prodotti tipici dello street food napoletano come panuozzi, trippa, cuoppi di pesce., pizza fritta a portafogli e tanto altro.

Per la giornata di apertura si esibirà in concerto Gigione, ma ci saranno anche altri eventi artistici nei giorni a seguire. Il 1 settembre: concerto della Fun Cool Band con raduno moto; il 2 settembre la Vasco Rossi Tribute by Vascover Band. Il 3 settembre ci saranno Gigio Rosa e Gigi Soriani, diretta di Radio Marte e il 4 settembre il Queen Tribute by Vincenzo Castello.

Luca Iossa, l’organizzatore dell’evento, non sta più nella pelle per un evento che ritorna dopo 2 anni di stop a causa del Covid e della pandemia con le relative restrizioni.