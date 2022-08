0 Facebook “La Iervolino è morta”, ma l’ex sindaco di Napoli smentisce: “Sto bene, ho solo un po’ di mal di schiena” Cronaca 31 Agosto 2022 09:26 Di redazione 1'

Nulla di vero riguardo la morte di Rosa Russo Iervolino, ex sindaco di Napoli. In prima mattinata si era diffusa la notizia della dipartita della donna, indiscrezione smentita dalla famiglia.

Il comunicato della portavoce di Rosa Russo Iervolino: “Notizia infondata”

Annunziata Roscigno, storica portavoce della Iervolino quando era sindaco, con un comunicato ha spiegato: “La notizie della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende da famigliari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”.

Il messaggio della figlia della Iervolino

Anche Francesca, figlia della Iervolino ha smentito la notizia della presunta morte: “Mamma sta benissimo. Non so quale idiota abbia messo in giro questa notizia. Sarebbe il caso di non scherzare sulla vita delle persone“.

Le parole di Rosa Russo Iervolino

Poi ci ha pensato la stessa Iervolino a smentire ogni cattiva notizia: ” Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena. Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonante, ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era niente“, ha spiegato a LaPresse.