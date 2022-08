0 Facebook Spalletti furioso, litiga con un tifoso viola. È quasi rissa: “Incivili, è sempre così. Basta con la mamma” Calcio Napoli 29 Agosto 2022 11:54 Di redazione 1'

“Ogni volta che si gioca a Firenze succede sempre la stessa cosa. C’è un branco di incivili che invece di guardare la partita si piazza dietro di me e insulta mia madre per tutto il tempo“, a parlare è stato Luciano Spalletti alla fine di Fiorentina – Napoli.

E alcune immagini trapelate dal web e mandate in onda anche in tv, e non solo su social, hanno mostrato il motivo della rabbia dell’allenatore azzurro. Spalletti è stato immortalato mentre ha litigato faccia a faccia con un tifoso viole. I due sono quasi giunti alle mani se non fosse stato per uno steward.