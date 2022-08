0 Facebook Aurora Ramazzotti incinta, la reazione di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti Spettacolo 30 Agosto 2022 11:40 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti è incinta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aspetta un bambino. Poco tempo fa era stata beccata, con la mamma, mentre usciva da una farmacia in Sardegna. Le due avevano smentito la notizia della gravidanza in arrivo, ma oggi il settimanale Chi pubblica l’esclusiva.

Aurora, dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza, aspetta un bambino e diventerà mamma a gennaio. I due nonni, Michelle ed Eros, pare abbiano confidato ad amici di essere felicissimi della notizia.

“Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza”, aveva scritto il settimanale a inizio agosto, “La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”. Ai tempio Aurora Ramazzotti aveva commentato i rumors con un video: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”.