Franco Ricciardi e Gianluca Capozzi protagonisti di un siparietto su Tik Tok: i fan impazziscono
29 Agosto 2022

Dopo aver visto la casa di Franco Ricciardi a Marechiaro, mostrato un video virale su Tik Tok con una fan, è la volta di far vedere il cantautore accanto a un altro apprezzatissimo cantante napoletano: Gianluca Capozzi. I due si sono esibiti fuori al terrazzo di casa Ricciardi mostrando sui social le loro performance.

Chitarra in mano e smartphone pronto a riprendere, Franco e Gianluca si sono lasciati andare con brani prima dell’uno e poi dell’altro e quindi Bella Signora e poi Chi lo Sa. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale su Tik Tok trovando il plauso e l’apprezzamento dei tantissimi fan dei due cantanti napoletani.

Franco Ricciardi è uno dei più apprezzati talenti napoletani, conosciuto come cantautore, è diventato noto anche per lacune sue apparizioni cinematografiche. Nel 2014 ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano A verità, dal film Song’e Napule. Nel 2018 il bis con Bang Bang, dal film Ammore e malavita. Gianluca Capozzi invece è uni dei neomelodici più amati in assoluto per la sua voce, un timbro vocale dolce e romantico, che accompagna brandi d’amore che hanno fatto la storia della canzone neomelodica partenopea. Insomma insieme sono una vera forza della natura e non potevano non incontrare il supporto dei fan.