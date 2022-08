0 Facebook Gigi D’Alessio e il litigio con Nino D’Angelo, cosa è successo tra i due cantautori napoletani: “Stiamo decidendo” Spettacolo 29 Agosto 2022 13:42 Di redazione 2'

Cosa è accaduto realmente tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo? Nessuno lo sa, ma a quanto par ei rapporti tra i due cantautori napoletani sono ritornati ad essere sereni. Insieme porteranno lo show “Figli di Re Minore” in giro per la Germana, con un piccolo tour da non perdere. Lo annunciano in un breve filmato in cui scelgono in maniera ironica le città tedesche da “toccare”.

Solo qualche mese fa si parla di una rottura tra i due che coinvolgeva probabilmente e Anna Tatangelo e Livio Cori, come riportava il settimanale Chi. Quest’ultimo forse avrebbe conosciuto l’ex di D’Alessio proprio attraverso D’Angelo. In più Nino avrebbe chiesto a Gigi di collaborare con il rapper. Sono solo voci, non c’è nulla di certo infatti mani nessuno dei diretti interessati ha confermato o spiegato questo episodio. Fatto sta che oggi i due sono tornati più affiatati che mai a cantare insieme!

“Stiamo decidendo la scaletta di ‘Figli di un re minore’, 60 canzoni per ogni data. Mi raccomando non mancate”, rivelano i due che presto si esibiranno insieme il 14 settembre a Zurigo, il 16 a Stuttgart, il 17 a Liège e il 19 a Düsseldorf. “Per il momento sono 60 canzoni, pensate un po’. Trenta ciascuno eh”. Insomma pare tutto risolto! E i fan hanno apprezzato il duetto commentando con tanto affetto l’atteso ritorno.