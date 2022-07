0 Facebook La casa di Franco Ricciardi a Marechiaro, incontra fan a mare, lei senza parole:”Che cosa mi hai detto?” Spettacolo 7 Luglio 2022 15:29 Di redazione 2'

Sono diventate virali su Tik Tok le immagini di una fan di Franco Ricciardi. La donna, di cui non si vede il volto nel video, si avvicina presso la casa dell’artista napoletano. A Marechiaro infatti, in un condominio a picco sul mare, l’artista abita proprio al piano terra, con una terrazza a sfioro.

La casa a Marechiaro di Franco Ricciardo: l’incontro con la fan su Tik Tok

Dal mare tutti possono avvicinarsi alla sua abitazione tramite barca, o con i kayak, molto in voga nella zona di Posillipo. La bagnante, quasi sicuramente in canoa, si avvicina pertanto al suo idolo, che in quel momento si trovava in terrazzo per godere il sole e il mare di Napoli. Il siparietto che ne nasce commuove la donna che non può non pubblicare le immagini su Tik Tok.

Il cantante non si innervosisce perché lei l’ha avvicinato, andando comunque a ledere la sua privacy, ma al contrario le parla, la saluta e le offre addirittura un caffè. La fan è fuori di sé per la gioia e dichiara: “Il caffè o quello che vuoi mi ha offerto. Guardate la sua umiltà dove arriva. Ma ci sta un artista che si può paragonare a te? Tu sei unico e solo. Ti voglio bene Franco”.