0 Facebook Rita De Crescenzo, feste e serate dopo il dramma del figlio: “Non mi fate urlare, ma che scrivete, maledette” Spettacolo 6 Agosto 2022 09:19 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo è ormai la protagonista indiscussa di Tik Tok. La storia del figlio preso dai servizi sociali e portato in comunità ha gettato ombre sulla tiktoker “pazzerella” più famosa di Napoli. Dopo aver condiviso con gli utenti lo spiacevole episodio, la donna ha anche ribadito che avrebbe continuato a lavorare nonostante tutto.

Qualche utente però ha criticato il fatto che la donna abbia ripreso a cantare e partecipare ad eventi, vedendo falsità e ipocrisia in questo suo atteggiamento. In particolare la stessa Rita ha pubblicato un commento: “Già è sparito il colore per aver perso un figlio”.

A questo commento la tiktoker ha risposto con un video in cui sostanzialmente dice:”Maledetta vai via, ma che scrivi, ravvedetevi”.