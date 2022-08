0 Facebook Stefano e Santiago approdano su TikTok, il video esilarante della coppia papà-figlio fa il boom di like Spettacolo 6 Agosto 2022 09:58 Di redazione 1'

E’ ufficiale ormai, le star stanno approdando su Tik Tok. Anche Stefano De Martino è ufficialmente arrivato sulla piattaforma cinese e l’ha fatto con un video esilarante, protagonista insieme a lui il figlio Santiago. Padre e figlio si riprendono durante una piccola gag che ha fatto il boom di like.

I due, con sottofondo la voce di Alberto Angela al Superquark, ironizzano su un ritrovamento nell’armadio di casa. Tra i vestiti, le camice e tutto infatti il conduttore napoletano ritrova il figlio. Un profilo da 103mila follower e quasi 700mila like. E sotto al video con Santi ci sono già quasi 200mila e 1000 commenti.

Il set delle immagini è l’Isola di Albarella, dove Stefano e Belen Rodriguez stanno trascorrendo le vacanze con i figli. Proprio su TikTok, il piccolo Santiago qualche mese fa aveva aperto un profilo che oggi non esiste. Vuol dire che i genitori hanno deciso forse di farglielo chiudere. Il troppo successo a soli 8 anni non sarebbe stato per lui un bene. Si dovrà accontentare di quello del papà!