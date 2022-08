0 Facebook L’annuncio del sindaco di Napoli su Dries Mertens: “Gli conferiremo la cittadinanza onoraria” La storia d'amore tra Dries Mertens e Napoli si arricchisce di un ulteriore riconoscimento Sport 5 Agosto 2022 12:24 Di Carmine Ubertone 1'

Un primo grande gesto che conduce al meritato lieto fine. La storia d’amore tra Dries Mertens e Napoli si arricchisce di un ulteriore riconoscimento: il belga sarà nominato cittadino onorario di Partenope.

Il sindaco di Napoli conferirà la cittadinanza onoraria a Dries Mertens

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha pubblicato un messaggio sui social dove annuncia che a Dries Mertens, alias ‘Ciro‘, sarà riconosciuta la cittadinanza onoraria:

“Per tutto ciò che ha rappresentato, e rappresenta, per Napoli, per il legame speciale che ha saputo costruire con i napoletani, per aver deciso di conservare la sua casa nella nostra città: concederemo la cittadinanza onoraria a Dries Mertens“.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL DEL SINDACO