Mertens dice addio al Napoli con un video da brividi: “Non è finita come volevo, ma è un arrivederci”

Dopo nove stagioni le strade Dries Mertens dice addio al Napoli. Il presidente De Laurentiis aveva annunciato che non ci sarebbe stato nessun rinnovo contrattuale per il belga. Oggi Ciro ha salutato i suoi tifosi con un lungo messaggio. Con il figlio in braccio ha giurato: “Questo non è un addio, ma un arrivederci”.

Biondo come non mai e teso annuncia: “Cari napoletani, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma non immaginavo fosse così difficile. Salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e i gol saranno nei libri ma le persone e la città rimaranno per sempre nel mio cuore”. “Sono molto orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato a Napoli e quando andrà in giro per il mondo sarà sempre un napoletano”.

Napoli sarà sempre casa sua, casa di Dries, Kat e del piccolo Ciro: “Io non sono nato a qui come lui, ma per 9 anni Napoli e stata la terra mia e sappiamo tutti che la città è diventata parte del mio sangue, per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo così posso ritornare il più possibile”. Poi continua: “Alla società, a tutti i miei colleghi, allenatori, tifosi, amici e ad ogni napoletano posso solo dire una parola: Grazie! La mia partenza non è andata come ho voluto io, ma per me non è un addio ma è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti”.