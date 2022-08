0 Facebook Francesco Totti, le foto con Noemi e l’obbligo alla moglie: Ilary Blasi un fiume in piena: “Parlo io” Spettacolo 3 Agosto 2022 11:00 Di redazione 2'

Continua la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo il divorzio clamoroso con la moglie Ilary Blasi, dopo 20 anni d’amore e tre figli. E’ ancora una volta il settimanale Chi a mostrare le foto dell’ex capitano della Roma sotto casa della nuova compagna. Il suo arrivo di notte e il suo andare via al mattino. Intanto lo scambio di chiavi della villa a Sabaudia con la conduttrice.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: le foto.

Un divorzio che ha gettato in lacrime tantissimi fan della coppia che ormai da 20 anni l’aveva consacrata come Famiglia Reale di Roma. di quell’amore e di quell’idillio oggi solo il ricordo e le foto dell’ex Pupone in compagnia della donna che avrebbe soffiato il marito a Ilary proprio sotto al suo naso.

Come riporta il settimanale Nuovo Tv, pare che nell’accordo di separazione tra Totti e Ilary ci sia una clausola imposta dall’ex giallorosso. all’ex moglie: restare a vivere a Roma. Un modo per rimanere vicino ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel, 17, 16 e 6 anni. Ilary infatti avrebbe preferito trasferirsi a Milano per lavoro.

Intanto Dagospia lancia l’ennesima notizia bomba: Ilary Blasi presto parlerà e racconterà tutto, sembrava certa l’ospitata a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin, ma è probabile che la conduttrice sia a Belve di Francesca Fagnani.