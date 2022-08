0 Facebook Campania, drammatico schianto tra auto e scooter: muore 26enne Il giovane stava percorrendo via Ostaglio in sella alla suo scooter Cronaca 3 Agosto 2022 10:10 Di redazione 1'

Dramma alle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì’ 3 agosto in quel del Salernitano. Un ragazzo di soli 26 anni, V.E. ha perso la vita in un incidente stradale.

Fatale incidente stradale: muore 26enne

Un ragazzo di 26 anni di San Cipriano Picentino ha perso la vita in un fatale incidente stradale. Il giovane stava percorrendo via Ostaglio, a Fuorni, in sella alla suo scooter quando si sarebbe schiantato contro un’auto proveniente dal senso di marcia opposto.

Indagini in corso

L’impatto è stato molto violento: il ragazzo è sbalzato dal mezzo a due ruote finendo contro l’asfalto. I sanitari della Croce Bianca sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne.

Sul posto anche le pattuglie della Polizia di Stato di Salerno: indagini in corso per ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.