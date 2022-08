0 Facebook Dolore e lacrime nel quartiere di Napoli: è venuto a mancare Antonio Caianiello Cronaca 3 Agosto 2022 12:30 Di redazione 1'

Dolore a Napoli, nel quartiere di Pianura. Come riporta la pagina social ‘Pianura e Dintorni‘, è venuto a mancare Antonio Caianiello, per tutti ‘Tonino‘.

Lutto nel quartiere di Pianura: è venuto a mancare Antonio Caianiello

Lutto nel quartiere di Pianura, è morto Antonio Caianiello, un uomo disponibile con tutti che ha dedicato tutta la sua vita ai suoi cari, al lavoro e alla terra.

L’uomo, come riporta ‘Pianura e Dintorni’, viveva in via Campanile ma trascorreva gran parte delle sue giornate tra via Pignatiello e via Napoli dove curva la terra con passione e dedizione. Tonino lascia la moglie Maria e i figli Carmela e Salvatore.