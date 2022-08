0 Facebook Ilary va via da Sabaudia, al suo posto arriva Totti: freddo saluto tra i due: “Arrivederci” I due hanno deciso di affrontare la separazione in modo opposto Spettacolo 2 Agosto 2022 15:28 Di redazione 1'

Prima estate da separati per l’ex coppia del momento, Francesco Totti e Ilary Blasi. I due hanno deciso di affrontare la separazione in modo opposto: lui, profilo basso, senza mai apparire sui social, lei ha documentato il suo viaggio su Instagram tra Zanzibar e la Tanzania in compagnia della sorella e dei figli per poi spostarsi a Sabaudia.

“Arrivederci”, il freddo saluto tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Come riporta il Corriere della Sera, la vacanza laziale della conduttrice televisiva sembra finita: nell’abitazione è arrivato Francesco Totti. Il quotidiano spiega che, al momento della consegna delle chiavi della dimora, i due si siano scambiati un saluto con un freddo: “Arrivederci“.

Francesco, resterà a Sabaudia fino a dopo ferragosto per trascorrere qualche giorno di vacanza assieme ai propri figli.