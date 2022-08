0 Facebook Paura nel Napoletano, spari contro gruppetto di ragazzi: feriti un 16enne e una 17enne Sarebbero piombate due persone in sella a uno scooter e avrebbero, all'improvviso, esploso il fuoco sparando diversi colpi verso il folto gruppetto, Cronaca 1 Agosto 2022 10:47 Di redazione 1'

Attimi di grande paura nella tarda serata di ieri, domenica 31 luglio in quel di Acerra, nel Napoletano. Due ragazzini sono stati feriti a colpi d’arma da fuoco: le vittime hanno 16 e 17 anni.

Un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco tra gli edifici del Parco Novecento. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime si trovavano in compagnia di altri giovani in via Alfonso d’Aragona. Sarebbero piombate due persone in sella a uno scooter e avrebbero, all’improvviso, esploso il fuoco sparando diversi colpi verso il folto gruppetto, poi si sarebbero dileguati.

Le condizioni dei feriti e le indagini in corso

Il 16enne è stato raggiunto da un colpo al polpaccio, la 17enne ha riportato una ferita all’anca sinistra e al piede sinistro. I due non sono in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Polizia di Stato. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e al commissariato della Polizia di Acerra.