0 Facebook Acerra, lite in condominio degenera e si trasforma in violenza: padre e figlio presi a sprangate Cronaca 4 Luglio 2022 17:35 Di redazione 2'

Bruttissima disavventura per l’attivista di Europa Verde Giovanni Cantice e suo padre Felice, 59enne invalido civile. I due sono stati aggrediti con una spranga di ferro ad Acerra nel Napoletano, nella loro abitazione.

Acerra, padre e figlio presi a sprangate per lite nel condominio

I due uomini sono stati aggrediti in via Monte Grappa in seguito ad un diverbio sull’auto in sosta. I vicini, in sei, hanno preso mazze di ferro distruggendo prima le finestre delle vetrate dell’abitazione, poi hanno ferito padre e figlio. Felice ha riportato un colpo alla testa – 3 punti di sutura – mentre Giovanni è stato colpito alle gambe. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Le parole di Borrelli

A riportare la notizia è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha così commentato l’accaduto: “Inammissibile ed assurda aggressione avvenuta, nella nostra Acerra, ai danni di due cittadini perbene e persone molto miti. Porte divelte, vetri rotti e sangue in tutta la casa di sicuro non sono uno spettacolo degno di un paese civile“. Il politico ha aggiunto: “È l’ennesimo episodio che dimostra come la violenza, che si scatena anche per futili motivi, abbia preso il sopravvento nei nostri territori”.