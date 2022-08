0 Facebook Sgomento e dolore a Capua, taglia per errore cavo elettrico: Pierino muore folgorato in giardino A trovare il corpo di Pierino Sferragatta senza vita in giardino è stato il figlio Cronaca 1 Agosto 2022 09:40 Di redazione 1'

Tragedia in quel di Capua, nel rione Boscariello, nel Casertano. E’ deceduto per via di un fatale incidente Pierino Sferragatta, 79 anni, nel pomeriggio di ieri domenica 31 luglio, mentre potava l’erba. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Taglia per errore un cavo elettrico, muore folgorato: addio a Pierino Sferragatta

Il 79enne si trovava nel suo giardino per tagliare l’edera nel suo giardino. Nel mezzo delle operazioni di potatura, per errore, avrebbe tagliato un cavo elettrico: la sua vicinanza ad un laghetto artificiale ha fatto si che il cavo entrare in contatto con l’acqua. Pierino è morto così folgorato.

Sgomento e dolore per l’intero rione

A trovare il corpo di Pierino Sferragatta senza vita in giardino è stato il figlio. A nulla è servita l’immediata segnalazione e la corsa del 118 per salvare il 79enne: i sanitari hanno provato a rianimare l’uomo per oltre un quarto d’ora, ma ogni tentativo è stato vano. Sgomento e dolore per l’intero rione.