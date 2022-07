0 Facebook Napoli, festeggia il compleanno in disco: arriva l’ex e le dà un pugno in faccia Incredibile quanto accaduto in un noto locale di via Coroglio in quel di Napoli Cronaca 31 Luglio 2022 09:40 Di redazione 1'

Assurdo a Napoli: una donna di 35anni voleva festeggiare il suo compleanno in discoteca, ma si ritrova l’ex nel locale, un 39enne. Ecco quindi la violenza: lui entra, le dà un pugno in pieno volto e poi si allontana.

Incredibile quanto accaduto in un noto locale di via Coroglio in quel di Napoli. La vittima ha deciso di festeggiare il compleanno in discoteca, ma anche la fine di una relazione sentimentale complessa. Lui, un 39enne di Caivano, non le si può avvicinare per via di una misura cautelare: la distanza minima è 1 kilometro.

Nonostante tutto, il 39enne decide di entrare nel locale: vede la sua ex, le tira un pugno in pieno viso e si dà alla fuga. Parte la caccia all’uomo, i militari dell’arma lo rintracciano in via Nisida e l’arrestano.